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Teknoloji Galaxy Ring ylnızca Android telefonlarla çalışabilecek!
Teknoloji

Galaxy Ring ylnızca Android telefonlarla çalışabilecek!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 15:23:00 - 2024-03-01 15:34:34
Galaxy Ring ylnızca Android telefonlarla çalışabilecek!

Samsung’un ilk akılı yüzüğü Galaxy Ring'in iPhone cihazlarıyla çalışmayacağı öğrenildi.

Samsung Galaxy Ring’in hangi cihazları destekleyeceği, hangi pil boyutlarına sahip olacağı ve ne kadar ağır olacağı hakkında yeni bilgiler öğrenildi.

CNET ile gerçekleştirilen röportaj kapsamında Samsung Galaxy Ring hakkında birkaç yeni bilgi onaylanmış oldu. Galaxy Ring’in pil ömrünün 5 ila 9 güne kadar kullanım sunabileceği belirtilirken, batarya boyutu hakkındaki bilgiler de onaylandı.

Birden fazla boyut seçeneği

Galaxy Ring, bir yüzük olması dolayısıyla birden fazla boyut seçeneğine sahip olacak. En küçük Galaxy Ring’te 14,5 mAh, en büyük modellerde ise 21,5 mAh batarya olacağı açıklandı.

Öte yandan en küçük modeller 2,3 gram ağırlığa sahipken en büyük modeller 2,9 gram ağırlığa sahip olacak. Akıllı yüzük pazarının ilklerinden biri olan ve satış anlamında güçlü olan Oura Ring, boyutuna bağlı olarak 4 ila 6 gram ağırlık sunuyordu. Sürekli parmağa takılacak bir ürün için hafifliğin oldukça önemli olduğu vurgulanırken, Galaxy Ring'in ağırlık konusunda en ideal aralıkta bulunduğu konuşuluyor.

iPhone cihazlarda kullanılamayacak

Galaxy Ring, sensörler sayesinde, kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek. Toplanan sağlık verileri ise bağlantılı telefona aktarılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Samsung, Galaxy Ring’i kendi telefonlarında desteklerken diğer tüm Android kullanıcıları için de destek sağlamak için çalışıyor. Ancak iPhone sahipleri için böyle bir uğraşın olmadığı görülüyor.

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