Galaxy Fold'un teknik özellikleri nelerdir? Katlanabilir ekranıyla...

Samsung'un yeni serisindeki en güzide parça olan Galaxy Fold'un detayları fazlasıyla merak konusu oldu. Dikkat çekici kapanır dokunmatik ekranı ve teknik özellikleriyle göz dolduran Fold'u sizler için inceledik. Peki ama Galaxy Fold'un teknik özellikleri nelerdir?Galaxy Fold'un ülkemizdeki satış fiyatı nedir? İşte detaylar...

Samsung, Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy Fold ile, bütün dikkatleri üzerine çekti. Katlanabilir telefonlara aşinayız. Fakat Samsung, dokunmatik ekranın katlanabilir olması özelliği ile farklılığını gösterirken, menteşeli ve özel olarak geliştirdiği ekranıyla oldukça iddialı görünüyor.

Galaxy Fold'un kitap gibi katlanabilir ekranı 7.3 inç büyüklüğünde ve 1536×2152 çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ayrıca telefonun dış yüzeyinde 4.6 inç büyüklüğünde ve 840×1960 piksel çözünürlüğünde bir ekranı daha mevcut.

Açılabilir ekranı, herhangi bir kat izi ya da oyuntu bulundurmuyor. Bunun yanı sıra Galaxy 10 ile aynı teknik özelliklere sahip bir cihaz. Snapdragon 855 işlemci ve microSD kart desteği bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan telefonun 12 GB RAM'i bulunuyor.

Kapak kamerasında f/2.2 diyafram açıklığı olan 10 Megapiksellik bir sensör kullanılırken; arka kamerası üçlü lens ve 16 Megapiksel özellikleriyle dikkat çekiyor. Aynı şekilde f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan arka kamera telefoto ve geniş açılı lens özelliklerine sahip. Önde bulunan kamera ise 8 Megapiksel f/1.9 diyafram açıklığına sahip.

Telefonun, 4380 mAh kapasiteli bataryası, kablosuz şarj olabilme özelliği de mevcuttur.

Yurt dışında 1980 dolar olarak belirlenen satış fiyatının, ülkemizdeki fiyatı belli değil.