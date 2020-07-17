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Spor

Galatasay’da Feghouli şoku! Kulübü uyardı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'nin, koronavirüs nedeniyle oynanmayan döneme ait alacakları nedeniyle kulübü uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:15:00 -
Galatasay’da Feghouli şoku! Kulübü uyardı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması yolunda hayati önem taşıyan Trabzonspor maçında rakibine attığı kasti tekme sonucu kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıları şoke eden bir hamle daha yaptı.

Cezayirli futbolcu, 5 Temmuz'daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname göndererek, pandemi sürecini kapsayan Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi.

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