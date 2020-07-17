Galatasay’da Feghouli şoku! Kulübü uyardı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'nin, koronavirüs nedeniyle oynanmayan döneme ait alacakları nedeniyle kulübü uyardı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması yolunda hayati önem taşıyan Trabzonspor maçında rakibine attığı kasti tekme sonucu kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıları şoke eden bir hamle daha yaptı.
Cezayirli futbolcu, 5 Temmuz'daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname göndererek, pandemi sürecini kapsayan Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi.