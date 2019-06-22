Galatasaraylı yıldızın yeni takımı açıklandı

Galatasaray'dan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr ile anlaştı. Senegalli golcü yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.

Galatasaray ile görüşen Al Nasr'ın Diagne için yaptığı ilk teklif 13 milyon Euro olurken, Sarı-kırmızılı yönetim ise 16 milyon Euro istedi. İki kulüp arasında görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın ikna olmasının ardından Diagne'nin yeni takımına 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Al Nasr'da daha önce Süper Lig'de oynamış Maicon, Amrabat ve Giuliano forma giyiyor.

(Bip Spor)