Galatasaraylı yıldızın yeni takımı açıklandı
Süper Lig'de geçen sezon devre arasında bonuslar dahil 13 milyon Euro karşılığı Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşmaya vardı.22 Haziran 2019 Cumartesi 18:53
Galatasaray'dan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr ile anlaştı. Senegalli golcü yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.
Galatasaray ile görüşen Al Nasr'ın Diagne için yaptığı ilk teklif 13 milyon Euro olurken, Sarı-kırmızılı yönetim ise 16 milyon Euro istedi. İki kulüp arasında görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Galatasaray'ın ikna olmasının ardından Diagne'nin yeni takımına 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
Al Nasr'da daha önce Süper Lig'de oynamış Maicon, Amrabat ve Giuliano forma giyiyor.
(Bip Spor)
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