Galatasaraylı yıldızın başı mafya ile dertte!

Brezilya basını, Real Madrid'in Sambacı yıldızını sakatlayan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet veren, Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Hayati tehditler alıyor!

İddiaya göre; Brezilya mafyası, Vinicius'u sakatlayan Davinson'a bu müdahalesinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu.

Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenilirken, haberde Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı bilgisi de yer aldı.