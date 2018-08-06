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Galatasaraylı Vedat'ın hayali gerçek oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı bedensel engelli Vedat Evsen’in hayalini gerçekleştirdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:39
Galatasaraylı Vedat'ın hayali gerçek oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray karşılaşmasını tribünden izleme hayalini dile getiren Vedat ile iletişime geçen Bakan Kasapoğlu,  Şırnaklı genci Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa Finali için Konya’ya  davet etti.  Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun girişimleri neticesinde Konya’ya gelen Vedat Evsen, bu özel organizasyon vesilesiyle taraftarı olduğu Galatasaray’ı tribünden izleme hayalini gerçekleştirdi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, karşılaşmanın devre arasında Vedat Evsen ile samimi bir sohbet gerçekleştirirken, Şırnaklı gencin yüreğindeki spor aşkını hiçbir zaman kaybetmemesini söyledi. Vedat Evsen ise hayatı boyunca unutamayacağı bir gün yaşadığını dile getirerek, ‘Şu anda büyük bir mutluluk yaşıyorum. Böylesine değerli bir akşamı bana hediye eden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Vedat Evsen, buluşmanın ardından  Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:39
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  3. Galatasaray Haberleri
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