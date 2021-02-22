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Spor Galatasaraylı Taylan’a İtalyanlar talip oldu
Spor

Galatasaraylı Taylan’a İtalyanlar talip oldu

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından olan Taylan Antalyalı'nın İtalyan talipleri başarılı oyuncuyu kadrolarına katmak için birbiriyle yarışa girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 14:20:00 -
Galatasaraylı Taylan’a İtalyanlar talip oldu

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve Fatih Terim'in prensi olan Taylan Antalyalı, Çizme ekiplerinin radarına girdi... Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Serie A'da şampiyonluğu kovalayan Milan'ın yanı sıra Atalanta ve Sassuolo'nun da 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiğini iddia etti.

Berlusconi'nin takımı...

Öte yandan Marzio, Serie B'de mücadele eden Silvio Berlusconi'nin takımı Monza’nın da Serie A'ya yükselme hesapları yaparken, Taylan Antalyalı'yı gündeminde tuttuğunu öne sürdü. Haberde, 4 ekibin de sezon sonuna kadar başarılı orta sahayı takip edeceği ve olumlu raporlar doğrultusunda Galatasaray'ın kapısını çalabileceği belirtildi.

Yedek kaldı dert etmedi

Sezonun flaş ismi olan ve yoğun fikstürde dahi sürekli oynayan Taylan, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde dinlendirilmişti. Yerine oynayan Etebo ise müthiş bir oyun çıkartınca, Terim forma adaleti nedeniyle Alanya karşısında Nijeryalı oyuncuyu sahaya sürmüştü. Yedek kalan Taylan'ın bu durumu dert etmediği, Terim'in de kendisini motive ettiği gelen haberler arasında.

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