Galatasaraylı taraftarlar stada geldi Galatasaraylı taraftarlar, derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu’na geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

Galatasaraylı taraftarlar, derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu’na geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesi için sarı-kırmızılı taraftarlar, Seyrantepe’de toplanıp, 30 otobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden maçın oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, yanlarında getirdikleri sahte paraları yerlere atarak Fenerbahçe’nin "Fener ol" kampanyasına gönderme yaptılar. Stadyuma girişte yoğunluk dikkat çekerken, bazı taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.