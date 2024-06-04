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Spor Galatasaraylı o oyuncuya çılgın teklif! Kesenin ağzını açtılar
Spor

Galatasaraylı o oyuncuya çılgın teklif! Kesenin ağzını açtılar

Yeniakit Publisher
2024-06-04 11:40:04 - 2024-06-04 11:40:03
Galatasaraylı o oyuncuya çılgın teklif! Kesenin ağzını açtılar

Galatasaray’da milli stoper Abdulkerim Bardakçı için Suudi kulüpleri kesenin ağzını açtı. 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 15 milyon euro, futbolcunun kendisine de, kazandığı ücretin 5 katı olan yaklaşık 100 milyon lira önerildiği ortaya çıktı.

Cim-Bom’un geçen sezon defansta başarılı işler yapması, iki stoperinin de değer kazanmasına neden oldu. Aslan’da Abdülkerim Bardakcı’ya Suudi Arabistan’dan, Davinson Sanchez’e ise Napoli’den ilgi olduğu öğrenildi.

DEV TEKLİF

Galatasaray forması altında 2 sezondur müthiş bir performansa imza atan Abdülkerim’e geçen sezon olduğu gibi Suudi kulüplerinden teklif olduğu ve 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euronun gözden çıkarıldığı bildirildi.

Arap kulüplerinin, başarılı stopere de Galatasaray’da kazandığı ücretin 5 katını (yaklaşık 100 milyon lira) önerdiği bildirildi. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla dikkat çeken Abdülkerim için yönetimin ise Avrupa Şampiyonasını beklemeyi tercih ettiği öğrenildi.

NAPOLİ ISRARCI

Diğer taraftan geçen sezon 9.5 milyon euroya Tottenham’dan alınan Davinson Sanchez için Napoli’nin ısrarının sürdüğü belirtildi. İtalyan ekibinin 12 milyon euro teklif etmesine karşın, Galatasaray’ın 27 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euronun altına inmeyi kesinlikle düşünmediği belirtildi.

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