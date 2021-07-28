Galatasaraylı Jimmy Durmaz bundan böyle Karagümrüklü!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından yeni sezonda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'ın yeni takımı Fatih Karagümrük oldu.
Son olarak Nijeryalı golcü Ahmed Musa'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için hem oyuncuyla hem de Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Jimmy Durmaz'ı kiralık olarak Fatih Karagümrük'e göndermişti.
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ve Cicaldau transferleri sonrasında Jimmy Durmaz'ın sarı kırmızılı takımda forma giyme şansı oldukça azalmıştı.
32 yaşındaki İsveçli oyuncu Malmö, Gençlerbirliği, Olimpiakos, Toulouse, Galatasaray gibi takımlarda forma giymişti.