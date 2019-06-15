Galatasaraylı eski golcü Gomis'ten, dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Tatilini Seyşel Adaları’nda geçiren Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, basında çıkan Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Al Hilal Kulübü’nde forma giyen Fransız futbolcu, “2020’ye kadar Al Hilal’le sözleşmem var. Şimdiye kadar herhangi bir teklif almadım. Fenerbahçe haberlerini ben de okuyorum. Ancak böyle bir seçenek benim için mümkün değil. Ben Galatasaraylıyım ve kulübün geleneksel rakibinde kesinlikle oynamam” şeklinde konuştu.

"Herhangi bir teklif almadım"

Bafetimbi Gomis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailem ve ben Riyad’da harika bir yıl geçirdik. Ne yazık ki şampiyon olamadık. Ama önümüzdeki sezonun daha iyi geçeceği konusunda söz verebilirim. Al Hilal’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Harika bir taraftara sahibiz. Dediğim gibi herhangi bir teklif almadım ve mukavelemi Al Hilal Kulübü’nde tamamlayacağım."

(Akşam)