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Spor Galatasaraylı Boey'e Premier Lig kancası!
Spor

Galatasaraylı Boey'e Premier Lig kancası!

Yeniakit Publisher
2023-08-02 08:38:00 -
Galatasaraylı Boey'e Premier Lig kancası!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar birçok isim için yüksek teklifler almaya devam ediyor. İngiliz ekibi, yıldız isim için dikkat çeken bir teklif aldı.

Transferde gündeminin yıldızı Sacha Boey için şu ana kadar gelen teklifler kulübü tatmin etmemişti. Arsenal ve Crystal Palace, Fransız oyuncu ile uzun zamandır ilgileniyordu.

Bu kez Burnley, yıldız isim için devreye girdi. Fotomaç'ın haberine göre Premier Lig'e yeni yükselen İngiliz ekibi, 20 milyon euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Fakat bu paranın yarısının garanti olması yönetim tarafından kabul görmedi.

BONUSLAR VAR

Belirli sayıda Premier Lig maçına çıkma, Fransa Milli Takımı'na seçilme, ligde kalma ve Avrupa Kupaları'na katılma gibi bonus maddeleri yapılan teklifte yer alıyor. Boey için sunulan paket toplamda 20 milyon euro'yu buluyor.

Sarı-kırmızılı ekip bu teklife sıcak bakmadı. Yönetim 22 yaşındaki sağ bekle sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Kurmaylar, oyuncunun 1.2 milyon euro karşılığında yeni kontrat yapması bekleniyor.

Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 33 maçta forma giydi. Fransız futbolcu bu mücadelelerde 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılılara Rennes'den gelen Boey'in 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezon başında takımdan ayrılması gündemdeyken, bulduğu şansı iyi değerlendirmeyi başararak takımda kaldı. Boey yakaladığı büyük çıkışla Leo Dubois'yı yedek kulübesine hapsetti.
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