Galatasaray'ın yıldızına İtalyanlar göz dikti

Galatasaray ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Abdülkerim Bardakcı, İtalyan takımları tarafından paylaşılamıyor.



İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR



Tecrübeli oyuncu, Hırvatistan, Manchester United, Bayern Münih ve Almanya'ya karşı müthiş savaştı. Gerek toplu gerekse topsuz oyunda sıfıra yakın hatayla mücadele etti. Daha önce onu takip eden Sassuolo, Bologna ve Udinese ise transfer çalışmalarına hız verdi.



Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim astronomik rakamları kasasına koymaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025'te bitiyor.



Sarı-Kırmızılılar'ın Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme teklif edeceği iddia ediliyor. Bu sezon 22 maçta 2 gol atan milli oyuncu, Konya'dan 2.8 milyon euro'ya gelmişti.