Galatasaray'ın yıldızı Mohamed lakabını açıkladı

Galatasaray'da adeta fırtına gibi esen Mostafa Mohamed muhteşem performansını Erzurumspor'a attığı iki golle sürdürdü.

"Takımın kazanması önemli"

Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Mostafa Mohamed, "Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli" dedi.

"Ok sevincimi çok seviyorum"

Galatasaray taraftarının merak ettiği lakabını da söyleyen golcü oyuncu, "Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum. Lakabım anakonda." dedi.