  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otomobilde fiyatlar yükseldi! 400 bin liranın altında tek araç kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı

Her an yakalanabilirsiniz! Burun tıkanıklığı yaşayanlar dikkat

Pişman olmaya bile vakitleri olmadı! Saldırı gerçekleştiren teröristler ansızın etkisiz hale getirildi!

Dolarları apar topar satma kararı aldılar! Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor

Bu sefer ABD’yi salladı! 1915 Çanakkale Köprüsü ödüle doymuyor

'Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi' adlı konferans: Türklerin tarihine ışık tutacak! Harekete geçildi

Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Sürücüler dikkat! Cezası tam 20 bin 342 TL oldu

İsmail Demir: Gezgin, Tayfun ve Cenk'ten sonra yeni müjdeler yolda! Yeni mühimmatlar Türkiye'nin gücüne güç katacak
Spor Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!
Spor

Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü, Avrupa'nın birçok takımının temsilcileri yakında takip ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 20:59:00 -
Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü, Avrupa'nın birçok takımının temsilcileri yakında takip ediyor.

Geçen sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'e İtalyan ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Yunus'un henüz kontrat uzatmaması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.

Yaz transfer döneminde Roma ve Fiorentina'nın istediği iddia edilen 22 yaşındaki yıldız için devre arasında ciddi tekliflerin geleceği öğrenildi.

Montella'dan bilgi aldılar!

Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan bilgi alan Serie A ekiplerinin Yunus Akgün için scout görevlendirdiği ortaya çıktı.

Milli futbolcunun Galatasaray ile çıktığı mücadeleleri yakından izleyen gözlemcilerin kulüplere raporlama yaptığı belirtildi.

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Yunus Akgün için en az 15 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor.

 

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Medya

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!
Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Ekonomi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!
Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!

Spor

Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!

Biri bunları ekrandan temizlesin artık!
Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Medya

Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Medya

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!
Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Yaşam

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap
Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Medya

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23