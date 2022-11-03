Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü, Avrupa'nın birçok takımının temsilcileri yakında takip ediyor.
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü, Avrupa'nın birçok takımının temsilcileri yakında takip ediyor.
Geçen sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'e İtalyan ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Yunus'un henüz kontrat uzatmaması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.
Yaz transfer döneminde Roma ve Fiorentina'nın istediği iddia edilen 22 yaşındaki yıldız için devre arasında ciddi tekliflerin geleceği öğrenildi.
Montella'dan bilgi aldılar!
Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan bilgi alan Serie A ekiplerinin Yunus Akgün için scout görevlendirdiği ortaya çıktı.
Milli futbolcunun Galatasaray ile çıktığı mücadeleleri yakından izleyen gözlemcilerin kulüplere raporlama yaptığı belirtildi.
Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Yunus Akgün için en az 15 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor.
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