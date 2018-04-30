Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Akhisarspor maçında yok!
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Belhanda, Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.30 Nisan 2018 Pazartesi 02:21
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Beşiktaş maçının henüz 4. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan kritik derbide Gary Medel'e dirsekle müdahalede bulunan Belhanda, hakem Fırat Aydınus'tan sarı kart gördü.
Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında cezalı
Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçta cezalı olacak.
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