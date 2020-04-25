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Spor

Galatasaray'ın yeni sağ beki Yunanistan'dan: Omar Elabdellaoui

Sağ bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray için Yunanistan medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı.

2020-04-25 23:21:00 -
Galatasaray'ın yeni sağ beki Yunanistan'dan: Omar Elabdellaoui

Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi ortaya çıktı.

Yunan basını, 'Türkler Omar'a gözlerini dikti' başlığı ile beraber yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarla flört ettiğini yazdı.

İşte Galatasaray'ın istediği sağ bek Omar Elabdellaoui için yazılan o haber;

"Türk ekipleri uzun zamandır Olympiakoslu Omar'ı gözlemliyorlar.

Bu transfer sadece Galatasaray'ın çıkarları için geçerli değil. Aynı zamanda komşu ülkede pek çok çeşitli deneyim kazanacak Norveçli için de geçerli.

Ve evet, orada savaşmak için çok istekli görünmüyor. Ancak, Yunanistan'da maaşlarda büyük sorunlar yaşanıyor. Devletin vergi konusunda sürekli değişiklik yapması onu tedirgin ediyor. Omar Elabdellaoui, Olimpiakos'un ona verdiği en yüksek maaşı dahi kabul etmeyecek."

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