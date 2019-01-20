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Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş: Yönetim çalışıyor 2 transfer yapacağız

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

20 Ocak 2019 Pazar 10:29
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş: Yönetim çalışıyor 2 transfer yapacağız

Sarı-kırmızılı takımın 6-0'lık galibiyeti hakkında konuşan Hasan Şaş, "İyi bir oyun çıkardık. Farklı bir galibiyet sevindirici. Daha önemlisi pozisyona girmek. Takımın enerjisi çok yüksek. Antrenmanda bunu gösterdiler, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Daha da iyi olacağız. Bizi daha sert maçlar bekliyor. Şimdi Göztepe ve Alanya maçlarına konsantre olacağız. O maçlar daha sert geçecek. Daha da ciddi hazırlanacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok. Aynı ciddiyet ve sabırla galibiyetleri alacağız." dedi.

"Sinan Gümüş ne görev verilirse yaptı''

Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru hakkında konuşan Hasan Şaş, "Sinan Gümüş ne görev verilirse yaptı. Forvet beklentisi var, Sinan baskı altında çıktı ama gollerini attı. Onyekuru'yu sezon başında ısrarla istedik, kimse tanımıyordu ama gelişme kaydedeceğini biliyorduk. İkisi de daha iyi olacak. Onyekuru bizde kiralık oynuyor, güçlendiği zaman, gittiği takımlarda daha yüksek performans gösterecektir." diye konuştu.

Transfer sözleri!

Santrfor bölgesine yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Hasan Şaş, "12 yabancımız var. Çok hassas bir dönem. Yönetim de biz de varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Biz forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Herkesin çok iyi çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. Biz bekliyoruz, yönetim çalışıyor. 2 transfer yapacağız, eğer bir santrfor alırsak, savunmaya bir takviye yapabiliriz. 2 hakkımız var" ifadelerini kullandı.

"Cezalı oyuncumuz vardı''

Takımın maçtaki fizik seviyesine değinen Şaş, şöyle konuştu: "Tabii 10 günlük bir süreci, bir kondisyonere bağlamak doğru olmaz. Ama takıma başka bir hava getirdi, değişik antrenmanları var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde Liverpool'un 120 koştuğunu, Dortmund'un 122 koştuğunu biliyoruz. Onu gördüğümüz için böyle bir değişikliğe gittik. Takımın 15-20 gün sonra fizik kondisyon seviyesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. İlk yarıda çok sakat ve cezalı oyuncumuz vardı. Biraz daha bekleyelim, fizik kalite olarak daha iyi olacağız."

"Derin bir kadromuz yok''

Boluspor mücadelesinin oynanmamasının bugünkü kadroya etkisi üzerine gelen bir soruya Şaş, "Tamamen ayrı kadrolardı. Boluspor ile bu maç arasındaki kadrolar arasında 9-10 futbolcu farklıydı. Diğer oyuncuların fizik kalitelerini yükseltmelerini bekliyoruz. 3 kulvarda gideceğiz, derin bir kadromuz yok. Tüm futbolculardan maksimum verim almak için Boluspor maçına farklı kadro ile çıkacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:29
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