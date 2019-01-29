Galatasaray'ın voleybolda konuğu Lindemans - Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında yarın Belçika temsilcisi ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında yarın Belçika'nın Lindemans ekibini konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlacak. Organizasyona 16'lı final turundan dahil olan Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Mladost'u, 8'li final turunda ise Çekya'nın Dukla takımını geçerek, 4'lü final turuna adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Lindemans ile taraftarı önünde yapacağı maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat Perşembe günü sat 22.30'da oynanacak.

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