Galatasaray'ın Trabzon kadrosu belli oldu!
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Tabzonspor ile yapacağı maçın kadrosunu belli oldu.31 Ağustos 2018 Cuma 17:44
Maç için son idmanını Florya'da yapan Galatasaray, bu akşam özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
YORUM YAZ