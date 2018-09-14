Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu
Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. İşte Galatasaray'ın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu…14 Eylül 2018 Cuma 14:16
Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. İşte Galatasaray'ın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu…
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