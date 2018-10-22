Galatasaray'ın teklifi kabul edilmedi!

Galatasaray’da transfer gündemi yoğunlaştı. Portekiz’de yayın yapan Record Gazetesi’nde yer alan özel haberde sarı-kırmızılı ekibin Benfica’da oynayan forvet Haris Seferovic’le ilgilendiği belirtildi.



Ocak ayı transfer dönemi için sarı-kırmızılıların İsviçreli golcüyü kiralamak istediği, bu nedenle de teklifte bulunduğu kaydedildi. Benfica’nın ise kiralık teklife yanaşmayarak, olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.



Benfica’nın kiralama teklifini hiçbir şekilde gündemine almayacağı, bonservis konusunda yapılacak teklifleri görüşecekleri kaydedildi. (Milliyet)