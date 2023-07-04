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Spor Galatasaray'ın tadını kaçıran haber! Icardi transferinde rekor rakam...
Spor

Galatasaray'ın tadını kaçıran haber! Icardi transferinde rekor rakam...

Yeniakit Publisher
2023-07-04 03:28:00 - 2023-07-04 03:29:28
Galatasaray'ın tadını kaçıran haber! Icardi transferinde rekor rakam...

Galatasaray'ın bonservisini almak üzere talip olduğu Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımından yıllık 40 milyon euroluk bir transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Kulüplerin transfer sezonu dolu dizgin devam ederken, Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den (PSG) bonservisini almak istediği Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan'dan gelen haber şampiyonun tadını kaçırdı.

İtalyan spor internet sitesi Tuttomercatoweb'in Suudi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Al Shabab, Icardi'nin transferi için akıllara durgunluk veren bir teklifle geldi.

Gözler Icardi'nin vereceği kararda!

PSG'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan Suudi Arabistan kulübü, Arjantinli yıldıza toplam 80 milyon avro değerinde iki yıllık bir sözleşme teklif ediyor. Mauro Icardi'nin bu teklife vereceği cevap merakla beklenirken, haberde kısa süre içerisinde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi, geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve 26 resmi maça çıktığı sarı kırmızılı formayla 23 gol, 8 asiste imza atmıştı.

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