Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor26 Mayıs 2019 Pazar 22:45
SİİRT (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı.
Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güres Caddesi'nde şampiyonluk turu atıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.
Burada meşaleler yakan sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray marşları ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.
Galatasaray ve Türk bayrakları taşıyarak araç konvoyu oluşturan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.
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