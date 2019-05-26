Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor



SİİRT (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı. Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güres Caddesi'nde şampiyonluk turu atıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada meşaleler yakan sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray marşları ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Galatasaray ve Türk bayrakları taşıyarak araç konvoyu oluşturan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.



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