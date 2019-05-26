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Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

26 Mayıs 2019 Pazar 22:45
Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor


SİİRT (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı.

Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güres Caddesi'nde şampiyonluk turu atıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Burada meşaleler yakan sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray marşları ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.

Galatasaray ve Türk bayrakları taşıyarak araç konvoyu oluşturan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:45
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. kutlama
  4. Siirt
  5. SÜPERLİG

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