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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki final karşılaşmasının ardından önümüzdeki sezon Türkiye'yi bu mecrada temsil edecek olan Galatasaray'ın ilk torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 07:25
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un kupaya uzanmasının ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti.

İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig UEFA puanıyla sarı kırmızılılar ile aynı torbada olması bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına ön elemede 'Şampiyonlar Yolu'ndan 4 takım, 'Lig Yolu'ndan ise 2 takım katılacak. Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham ve Liverpool'un gruplara direk girecek olması nedeniyle buradan gelecek 'grup aşamasına direkt katılım hakkı' Avusturya şampiyonu olan RB Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kupa kazanması nedeniyle Lyon'un oldu.

1. TORBA

Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit

2. TORBA

Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk
Benfica

3. TORBA

Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig

4. TORBA

Atalanta
Lille

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 07:25
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