Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un kupaya uzanmasının ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti.

İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig UEFA puanıyla sarı kırmızılılar ile aynı torbada olması bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına ön elemede 'Şampiyonlar Yolu'ndan 4 takım, 'Lig Yolu'ndan ise 2 takım katılacak. Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham ve Liverpool'un gruplara direk girecek olması nedeniyle buradan gelecek 'grup aşamasına direkt katılım hakkı' Avusturya şampiyonu olan RB Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kupa kazanması nedeniyle Lyon'un oldu.

1. TORBA

Liverpoool

Manchester City

Chelsea

Barcelona

Juventus

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. TORBA

Tottenham

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk

Benfica

3. TORBA

Lyon

Bayer Leverkusen

RB Salzburg

Valencia

Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova

Genk

Galatasaray

RB Leipzig

4. TORBA

Atalanta

Lille