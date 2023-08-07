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Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! Lokum gibi kura
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! Lokum gibi kura

Yeniakit Publisher
2023-08-07 15:02:00 -
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! Lokum gibi kura

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı geçmesi halinde Play-Off turundaki rakibi belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Aslan, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turundaki rakibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

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