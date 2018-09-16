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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında yayıncı krizi!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına sayılı günler kala maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı. Taraftar sosyal medyada tepki gösteriyor.

16 Eylül 2018 Pazar 13:13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında yayıncı krizi!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu konu hakkında bir yazı kaleme aldı;

"Hatırlarsınız, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini beIN SPORTS veya TRT vermemişti. Yayın ihalesini alanın dışında kimse veremezdi. Bildiğimiz, bu yıl maçları yayınlayacak kanal, beIN Sports'tu. Baktık, orada da yayınlanmıyor. Sormuştum, meğer bazı pürüzler varmış, giderilememiş ve anlaşma yapılmamıştı. Maç zamanı geldi çattı. 18 Eylül'de Galatasaray kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Ben size son aldığım bilgileri yazayım. beIN Sports, UEFA ile görüşme halinde olduklarını, henüz bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Galatasarayımızın maçlarını bir aksilik olmaz da izleriz diye umut ediyorum"

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 13:13
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