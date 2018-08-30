Galatasaray'ın rakibinden kura değerlendirmesi!

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alan Alman ekibi Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, net favorisi olmayan dengeli bir grupta mücadele edeceklerini söyledi.

Tedesco ile Schalke takımın bazı futbolcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Porto ve Lokomotiv Moskova ile birlikte yer aldıkları D Grubu'nu değerlendirdi.

Grup maçlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden teknik direktör Tedesco, "Net favorisi olmayan ilginç ve dengeli bir grup. Porto, Galatasaray ve Lokomotif Moskova çok tanınmış kulüpler. Şehirler de taraftarlarımız için gidilecek yerler." değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04'ün Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo, kura çekiminde büyük liglerden bir rakip çıkmamasına rağmen çok cazip karşılaşmaların kendilerini beklediğini belirterek, "Kuradan memnunum. Grup liderliği konusunda favori yok. Biz gruptan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanı kaleci Ralf Faehrmann da 3 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları ilk maçı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Faehrmann, Galatasaray ile birkaç yıl önce karşılaştıklarını ve yenildiklerini anımsatarak, "Bu kez daha iyisini yapmak istiyoruz. 6 zor maç yapacağız. Gruptan çıkmayı istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Schalke 04 Kulübü de kura çekimini sonrasında sosyal medya hesabından Türkçe olarak, "Sizinle iki heyecanlı maça çok mutlu oluruz Galatasaray. Geçen maçta öndeydiniz. Bakalım gelecek maçta neler olacak." paylaşımını yaptı.