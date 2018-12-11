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Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova

- Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında yarın MBA Moskova'yı konuk edecek

11 Aralık 2018 Salı 11:23
Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı ağırlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan ve zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi kazanması halinde gruptan lider çıkacak.

Grupta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle Polonya'nın Energa takımı ile aynı puana sahip MBA Moskova ise üçüncü basamakta yer alıyor.

İki takım arasında Moskova'da oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray, 89-67 kazanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:23
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