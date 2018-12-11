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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda Porto'yu konuk edecek.

11 Aralık 2018 Salı 20:01
Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

GALATASARAY - PORTO

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Aleksei Kulbakov
SAAT: 20:55
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İlk 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

PORTO: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez
TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:01
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  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
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