Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

GALATASARAY - PORTO

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Aleksei Kulbakov

SAAT: 20:55

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İlk 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

PORTO: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao