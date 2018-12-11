Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda Porto'yu konuk edecek.11 Aralık 2018 Salı 20:01
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.
GALATASARAY - PORTO
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Aleksei Kulbakov
SAAT: 20:55
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
İlk 11'ler
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
PORTO: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez
TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao
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