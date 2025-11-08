  • İSTANBUL
Son Haberler

MHP: Namus sözü! Cumhur ittifakı olduğu sürece hainler hedeflerine ulaşamaz!

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Özgür Özel ve 11 milletvekili hakkında fezleke! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e: Abicim bu üslup nedir?

İstismarsa varlar camide yoklar! “Atatürk’e mevlit okuyun” diyenlerin kendileri gelmiyor

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

CHP’nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor

Bu da İngiltere’nin “Sözcü” gazetesi. Skandal haber!
Galatasaray'ın Messi hayaline resmi yanıt geldi!

Galatasaray’la ilgili gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. ABD ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi’nin 4 aylığına sarı-kırmızılılara kiralanabileceği ileri sürülmüştü. Ortaya atılan bu iddialara Inter Miami cephesinden resmi açıklama geldi.

Galatasaray'ın transfer gündemi bu kez dünya futbolunun efsane ismiyle çalkalandı. Sarı-kırmızılıların Lionel Messi’yi gündemine aldığı iddiaları Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun takımı Inter Miami’den konuya ilişkin açıklama geldi.

GALATASARAY'A LIONEL MESSI İÇİN CEVAP!

Arjantin basınının güvenilir kaynaklarından DSports'un haberine göre; Inter Miami, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti. Messi'yi başka bir takıma kiralamayı düşünmeyen Miami, sarı-kırmızılıların ilgisini resmileşmeden bitirdi

MESSI DE AYRILMAK İSTEMİYOR

Ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Lionel Messi, düzenini bozup başka bir takıma transfer olmayı düşünmüyor. DSports'un haberine göre; Lionel Messi futbolu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de bırakacak.

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
