Galatasaray’ın Messi hayaline resmi yanıt geldi!
Galatasaray’la ilgili gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. ABD ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi’nin 4 aylığına sarı-kırmızılılara kiralanabileceği ileri sürülmüştü. Ortaya atılan bu iddialara Inter Miami cephesinden resmi açıklama geldi.
Galatasaray'ın transfer gündemi bu kez dünya futbolunun efsane ismiyle çalkalandı. Sarı-kırmızılıların Lionel Messi’yi gündemine aldığı iddiaları Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun takımı Inter Miami’den konuya ilişkin açıklama geldi.
GALATASARAY'A LIONEL MESSI İÇİN CEVAP!
Arjantin basınının güvenilir kaynaklarından DSports'un haberine göre; Inter Miami, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti. Messi'yi başka bir takıma kiralamayı düşünmeyen Miami, sarı-kırmızılıların ilgisini resmileşmeden bitirdi
MESSI DE AYRILMAK İSTEMİYOR
Ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Lionel Messi, düzenini bozup başka bir takıma transfer olmayı düşünmüyor. DSports'un haberine göre; Lionel Messi futbolu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de bırakacak.