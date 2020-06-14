Galatasaray’ın ligde deplasmandaki 4. mağlubiyeti

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte Süper Lig’de bu sezonki 13. deplasman maçına çıktı ve 4. yenilgisini aldı.

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte ligde bu sezonki 13. dış saha maçına çıktı. Aslan bu sonuçla ligde deplasmandaki 4. yenilgisini aldı. Cimbom ayrıca söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı 13 müsabakada 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig’de bu sezon aldığı 5 mağlubiyetin 4’ünü deplasmanda yaşadı.