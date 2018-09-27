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Galatasaray'ın konuğu Erzurumspor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Erzurum temsilcisini ağırlayacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:50
Galatasaray'ın konuğu Erzurumspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla lider Medipol Başakşehir'in 1 puan ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 6. haftada deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray, sahasındaki müsabakayı kazanarak hem bu mağlubiyeti taraftarına unutturmak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. 

BELHANDA CEZALI
Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Belhanda, yarınki karşılaşmada da sahadaki yerini alamayacak.

Belhanda'nın 3 maçlık cezası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlanmış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca 2 maç men cezası bulunan yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ise cezası sona erdi. Hasan Şaş, yarınki mücadelede kulübede bulunabilecek.

SAHASINDA YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:50
  1. Trabzon
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