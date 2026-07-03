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Spor Galatasaray’ın hazırlık maçı programından Avrupa devi çıktı
Spor

Galatasaray’ın hazırlık maçı programından Avrupa devi çıktı

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Galatasaray’ın hazırlık maçı programından Avrupa devi çıktı

Son şampiyon Galatasaray hazırlık maçları kapsamında AC Monza ve Venezia FC ile Avusturya'da, Villarreal ile İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da AC Monza ile oynayacak. Aslan, ikinci hazırlık karşılaşmasında 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

 

SON MAÇ VILLARREAL'E KARŞI

Galatasaray, üçüncü maçta ise geride kalan sezonu İspanya'da 3. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Villarreal CF ile RAMS Park’ta 8 Ağustos Cumartesi günü saat mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, diğer hazırlık müsabakalarıyla ilgili duyuruların ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın belirlenen programının TSİ şu şekilde:

24 Temmuz Cuma: 21.00 Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi: 21.00 Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi: 21.00 Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

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