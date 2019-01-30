Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Belçika ekibi talip oldu! Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Belçika takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Yunus Akgün konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray - Boluspor maçında 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için Belçika kulübü Anderlecht ile görüşmeler başladı.



Yunus Akgün Anderlecht'e transfer olacak mı? Hürriyet Gazetesi'nin son dakika haberine göre ‪Galatasaray - Boluspor karşılaşmasında hat-trick yapan Yunus Akgün'e Anderlecht Kulübü talip oldu.‬ ‪İki kulüp arasında görüşmeler başladı. 18 yaşındaki futbolcunun Anderlecht'e transferi konusunda son 48 saate girilirken resmi temaslar kuruldu. Taraflar anlaşmayı sağlarsa Yunus Akgün, Şubat ayında Anderlecht forması giyecek

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