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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Belçika ekibi talip oldu!

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Belçika takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 03:20
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Belçika ekibi talip oldu!

Galatasaray Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Yunus Akgün konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray - Boluspor maçında 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için Belçika kulübü Anderlecht ile görüşmeler başladı.

Yunus Akgün Anderlecht'e transfer olacak mı?

Hürriyet Gazetesi'nin son dakika haberine göre ‪Galatasaray - Boluspor karşılaşmasında hat-trick yapan Yunus Akgün'e Anderlecht Kulübü talip oldu.‬ ‪İki kulüp arasında görüşmeler başladı. 18 yaşındaki futbolcunun Anderlecht'e transferi konusunda son 48 saate girilirken resmi temaslar kuruldu. Taraflar anlaşmayı sağlarsa Yunus Akgün, Şubat ayında Anderlecht forması giyecek

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 03:20
  1. Bolu
  2. Yunus Akgün
  3. Galatasaray
  4. Anderlecht
  5. Belçika

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