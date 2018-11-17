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Galatasaray'ın Garry Rodrigues için istediği rakam belli oldu

İngiltere'nin köklü takımlarından Newcastle United, Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncu Garry Rodrigues için harekete geçti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:12
Galatasaray'ın Garry Rodrigues için istediği rakam belli oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan Garry Rodrigues, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine takmıştı.

Chronicklelive'in haberine göre; sezon başında Rodrigues için Galatasaray'ın kapısını çalan Newcastle United, Ocak ayında tecrübeli yıldız için yeniden harekete geçecek.

Rakam belirlendi

Goal'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı yönetim, Rodrigues için 15 milyon euronun altında olan tekliflere kulağını kapattı. Galatasaray, Premier Ligde kötü günler geçiren Newcastle ile de pazarlığı bu fiyattan başlatacak.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:12
  1. Galatasaray
  2. Avrupa
  3. Newcastle United
  4. Garry Rodrigues

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