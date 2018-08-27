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Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da

Galatasaray'ın Stoke City'de forma giyen eski futbolcusu Badou Ndiaye, kiralık olarak tekrar sarı kırmızılı kulüple anlaşarak İstanbul'a geldi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:19
Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da

Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Galatasaray'ın, İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak transfer ettiği Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi. İngiltere'den İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inen Senegalli yıldız futbolcu, Sivil Havacılık Terminali'nden çıkarak, basın mensuplarına görünmeden alandan ayrıldı. Ndiaye, bu akşam oynanacak olan Galatasaray- Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip edecek.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:19
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Stoke City
  4. Badou Ndiaye
  5. İngiltere
  6. Atatürk Havalimanı
  7. Sivil Havacılık Terminali

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