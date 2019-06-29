Galatasaray'ın eski yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye! Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem ligimizde Galatasaray forması terleten şimdilerde ise Al İttihad takımdan top koşturanGarry Rodrigues'i yakın takibe aldı.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği Garry Rodrigues için harekete geçti.



Hem Rodrigues hem de kulübü Al İttihad ile temasa geçildi.



Anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katacak.



Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu. (NTV Spor)

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