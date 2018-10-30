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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten bir paylaşım daha! 'Beni her zaman...'

Galatasaray'ın eski forvetlerinden Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 13:36
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten bir paylaşım daha! 'Beni her zaman...'

Yeni takımı Al Hilal'ın idmanında gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gomis’in, mağlubiyetle dalga geçtiği yorumları yapılsa da Gomis konuyla ilgili sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Golcü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, “Beni her zaman destekleyen Galatasaray ve taraftarıyla dalga geçilmesine asla izin vermem. Takım arkadaşlarımla bir antrenman sonrası güldüğüm bir andı. Tüm kalbim sizinle” ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:36
  1. Galatasaray
  2. Befetimbi Gomis
  3. Al Hilal Kulübü
  4. Al Hilal

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