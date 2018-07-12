Galatasaray'ın duyurduğu oyuncudan şoke eden çıkış!

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı sol kanat oyuncusu HenryOnyekuru ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

FATİH TERİM TRANSFERİ DOĞRULAMIŞTI

Teknik direktörFatih Terim de İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan idman sonra basın mensuplarına Onyekuru transferini doğrulamıştı.

Tecrübeli teknik adam, ocak ayından beri takip ettikleri Nijeryalı futbolcunun çok kısa süre içinde kampa katılacağını duyurmuştu.

Bonservisi Everton'ın elinde olan Onyekuru ise Nijerya basınına verdiği son demeçte oldukça kafa karıştırıcı ifadeler kullandı.

Cim Bom, genç yetenekle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirse de Onyekuru'nun henüz hiçbir takımla anlaşmadığını söylemesi Sarı Kırmızılı taraftarlarda tedirginliğe yol açtı.

"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIM"

Score Nigeria adlı internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, geleceğine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Almanya, Belçika ve Fransa'dan pek çok teklif var. Henüz hiçbir kulüple anlaşmış değilim. Görüşmeler devam ediyor. Öyle zannediyorum ki gelecek sezon hangi takımda oynayacağıma yönelik kararı kısa süre içinde alacağım."