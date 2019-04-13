Galatasaray'ın derbideki muhtemel 11'i belli oldu Kadıköy'de 19 yıldır galibiyete hasret olan Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu.

Rakip sahada son derbisini 2014-2015 sezonu 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçta kazanan Galatasaray, Fenerbahçe karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Ligde bu sezon son 13 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir ile olan 6 puanlık farklı kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu sezon belki de en önemli maçından 3 puan çıkarmanın peşinde. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

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