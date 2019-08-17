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Galatasaray'ın deplasman kabusu yeni sezona da taşındı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan son şampiyon Galatasaray'da deplasman kabusu sürüyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
Galatasaray'ın deplasman kabusu yeni sezona da taşındı

Geride kalan iki sezonda Süper Lig'deki toplam 12 mağlubiyetinin tamamını dış sahada yaşayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında da deplasmanda çıktığı karşılaşmadan eli boş döndü.

Galatasaray, 2017-2018 sezonundaki 7 mağlubiyetini deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise sadece dış sahalardaki Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını kaybetti.

Evindeki başarı şampiyonlukları getirdi

Süper Lig'de geride kalan iki sezonda iç sahadaki başarılı performansıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 maçta mağlup olmadı.

Sahasında Süper Lig tarihinin en uzun süreli yenilmezlik serisini geçiren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda evinde son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmadan sonra evinde oynadığı 36 müsabakada 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Sahasında 92, deplasmanda 52 puan

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı geride kalan iki sezonda sahasında toplamda 92 puanı hanesine yazdırırken, deplasmanda ise 52 puan elde edebildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda iç sahada 49, deplasmanda ise 26 puan kazandı.

Galatasaray geçen sezon ise Türk Telekom Stadı'ndaki maçlarda 43 puanı hanesine yazdırırken, dış sahadaki müsabakalarda ise 26 puan aldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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