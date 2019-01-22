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Galatasaray'ın Bolu 11'i belli oldu

Şampiyonluk yarışının önemli ekibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.

22 Ocak 2019 Salı 19:34
Galatasaray'ın Bolu 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER!

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

GALATASARAY: İsmail Çipe, Ahmet, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk, Yunus, Gökay, Belhanda, Muğdat, Sinan Gümüş

HAKEM: Suat Arslanboğa
STAT: Bolu Atatürk Stadı
SAAT: ​19.45
YAYIN: ATV

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Terim'in cezası doluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:34
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