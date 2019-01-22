Galatasaray'ın Bolu 11'i belli oldu Şampiyonluk yarışının önemli ekibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. İLK 11'LER! BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak GALATASARAY: İsmail Çipe, Ahmet, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk, Yunus, Gökay, Belhanda, Muğdat, Sinan Gümüş HAKEM: Suat Arslanboğa

STAT: Bolu Atatürk Stadı

SAAT: ​19.45

YAYIN: ATV Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Terim'in cezası doluyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak. Galatasaray'da 4 eksik Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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