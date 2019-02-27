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Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Maç saati belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçının saatiyle ilgili federasyona yaptığı başvuru kabul edilmedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Maç saati belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Galatasaray - Erzurumspor maçının saatiyle ilgili resmi açıklama geldi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Erzurumspor arasında 3 Mart Pazar günü Erzurum'da oynanacak maçın saatiye ilgili resmi açıklama geldi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
  1. Galatasaray
  2. Erzurumspor

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Bu federasyonun çivisi çıkmış bundan sonra bu sartkardaki maçların saatini 19 da oynatmazsabuz alacaksınız cukursunuz

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