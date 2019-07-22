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Galatasaray'ın başına bela oldu: İstediğiniz takıma gönderin

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Fransız ekibi Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou başına bela oldu. Golcü futbolcuyu geri göndermek isteyen sarı kırmızılı ekibe Fransız temsilcisinden olumsuz yanıt geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:11
Galatasaray'ın başına bela oldu: İstediğiniz takıma gönderin

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Marsilya'dan kiralanan ve oynadığı futbolla sınıfta kalan Kostas Mitroglou hazırlık kampının en zayıf halkalarından biri oldu.

3-2 biten Leipzig maçında yine istenilen seviyeye gelemediği gözlemlenen Kostas, Fatih Terim tarafından beğenilmezken Galatasaray yönetiminin tecrübeli futbolcuyu takımdan göndermek için arayışlara koyulduğu belirtildi.

Kostas Fransa'ya dönemez!

Akşam'da yer alan habere göre; Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiralanan ve eski takımı kabul etmediği sürece Kostas Mitroglou'nu Fransa'ya gönderemeyen Galatasaray, tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için menajerine talimat verdi.

Sarı kırmızılı kulüpte kalması halinde yıllık 2,6 milyon Euro maaş alacak olan Mitroglou sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratırken, yönetimin menajer PanosGalariotis'e 'Kostas'ın maaşını yarı yarıya ödemeye hazırız sen yeter ki takım bul' dediği öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcuyu Marsilya'ya geri göndermek isteyen Abdürrahim Albayrak'a Zubizarreta'dan olumsuz yanıt gelirken, İspanyol Sportif Direktörün 'Onu geri alamayız planlarımızın arasında yok, ama siz istediğiniz kulübe kiralık olarak gönderebilirsiniz' yanıtını verdiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:11
  1. Kostas Mitroglou
  2. Mitroglou
  3. Abdürrahim Albayrak

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