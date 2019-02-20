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Galatasaray'ın Avrupa'da deplasman "kabusu"

- Sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 16 maçı kazanamadı- Galatasaray, 2012-2013 sezonundan bu yana çıktığı 16 deplasman maçında 14 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı- Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 24 maçta kalesini gole kapatamadı- Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup oldu

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Galatasaray'ın Avrupa'da deplasman "kabusu"


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Galatasaray, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 16 maçı kazanamadı.

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 2 maçta berabere kaldı.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü.


- Deplasmanda son 24 maçta da gol yedi


Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçında kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yaptığı maçı 3-0 kazandı. Galatasaray, söz konusu müsabakanın ardından Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 24 maçta da en az 1 gol yedi.

Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki Avrupa kupası maçlarında kalesinde 47 gol görürken rakip filelere 27 gol gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 24 maçta 5 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken, 15 mücadelede ise mağlup oldu.


- Dış sahadaki son 4 maçta golü yok


Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 4 müsabakada gol atamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 4 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.


- Portekiz'de 2 galibiyet


Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle 5. kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla dış sahada yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan 2'sinde ise mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, Portekiz'den 2-1'lik galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Lizbon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi.




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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
  1. Benfica
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. rövanş
  5. son 32 turu
  6. UEFA Avrupa Ligi

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