Galatasaray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'den olay görüntüler! Rakibini tekme tokat dövdü

Galatasaray, golcü futbolcu Mostafa Mohamed için Zamalek ile tekrar temas kurdu ve transferde son aşamaya geldi.

Mısır basınında yer alan habere göre; St. Etienne'in de aradan çekilmesiyle birlikte Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşen tek kulüp haline gelen Galatasaray, teklifini yükseltti. Galatasaray, 1,5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önerdi. 2021-22 sezonun sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu teklifi yaptı.

Zamalek içerisinden bir kaynak, kulübün bu teklifi kabul ettiğini ve finansal koşullardan ötürü Mohamed'den gelecek paraya ve bu paranın da en hızlı biçimde kasaya girmesine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Zamalek'in Galatasaray ile 2 milyon dolarlık ödeme takvimini görüştüğü, ücretler üzerinde herhangi bir anlaşmazlığın kalmadığı bilgisi de verildi.

Rakibini tekme tokat dövdü

Öte yandan saha içinde karıştığı kavga sonrası 4 maç men cezası alan ve bu yüzden Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Mostafa Mohamed'in ceza almasına neden olduğu görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Ortalık savaş alanına döndü

Mısırlı golcü, Geçtiğimiz Kasım ayında Kahire'deki Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olayda Al Ahly'nin kanat oyuncusu Hüseyin El-Shahat'ı saha ortasında tekme tokat dövmüştü. Olaya her iki takımın futbolcularının da karışmasıyla ortalık savaş alanına dönmüştü.

Zamalek, bu olayın ardından oyuncularının davranışlarından dolayı 10 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.