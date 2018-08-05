Galatasaray'ı penaltılarla devirdi! Süper Kupa Akhisarspor'un!

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Akhisarspor, henüz 5. dakikada Seleznyov'un golüyle öne geçti. İlk yarıda topa daha hakim olan taraf Galatasaray girdiği pozisyonlarda aradığı golü bulamadı ve ilk yarı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya ise ilk yarıda olduğu gibi yine baskın taraf, Galatasaray'dı... Oyuna sonradan giren Eren Derdiyok 79. dakikada skora dengeyi getirdi. Mücadelede normal süre1-1 sona erdi. İlk ve ikinci uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve kazananı penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Akhisarspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

NOTLAR:

TÜRK TARİHİNDE BİR İLK 'VAR'



2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ile birlikte Türkiye'de de VAR sistemi resmen devrede... Uygulama Türkiye’de ilk kez Galatasaray ile Akhisarspor maçı ile başladı.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ



Taraftarlar maça saatler kala stada alınmaya başlanırken, 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu tribünlerindeki geniş boşluklar dikkat çekti. Galatasaray taraftarları kendileri ayrılan alanı tamamen doldururken, Akhisarspor tribünleri boş kaldı. Stada giren taraftarlar güvenlik güçleri tarafından didik didik arandı. Taraftarlar, oyuncuları tribünlere çağırarak onları alkışladı.

FATİH TERİM 400. MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'da, Fatih Terim'in 400.kez sarı kırmızılı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşadı. 113 yıllık tarihinin en parlak günlerini Fatih Terim yönetiminde yaşayan Galatasaray, tecrübeli teknik adamın başında olduğu 399 maçta, 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı.

SUSIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Boşnak teknik adam Safet Susic, Akhisarspor'un başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU VE TFF BAŞKANI DEMİRÖREN DE TRİBÜNDE



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da maçı izleyenler arasında yer aldı.

KONYA'DA SÜPER KUPA YOĞUNLUĞU



Maç öncesi Konya'ya akın eden iki takımın taraftarları, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buldu. Bazı taraftarlar, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Taraftar yoğunluğu ise en çok Konya esnafını mutlu etti. Stadın çevresindeki kafenin işletmecisi Soner Şakirler, "Burada oynanan maçların müşteri yönünden yoğun bir etkisi oluyor. Bu da bizim ciromuza yansıyor. Keşke sürekli maç olsa. Galatasaray taraftarı daha yoğun, biz de bu durumdan memnunuz" diye konuştu.