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Spor 'Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter'
Spor

'Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter'

Yeniakit Publisher
2023-08-01 14:16:00 -
'Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan da bu yöneticinin Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk olduğunu iddia etmişti. Dursun Özbek, konuyla ilgili, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir" dedi.


"METİN ÖZTÜRK KARDEŞİMİ BİR POLEMİK İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIP, BURADAN GALATASARAY'A VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Galatasaray'ı karıştırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Dursun Özbek, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir. Bu Ali Cengiz oyunlarını yapanlara hatırlatmak isterim; onlar giderken biz dönüyorduk. Anlaşılıyor ki, açıklamalarında dedikleri gibi fıtratlarında olmayan şeyleri yapmaya başladılar. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim, Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter" şeklinde konuştu.
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