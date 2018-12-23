Galatasaray'dan yılın transfer bombası Radamel Falcao! Ara transfer döneminde...

Devre arasında kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray Radamel Falcao'yu kadroya katmak istiyor. Kolombiyalı futbolcunun yüksek kazancı ve menajerlik ücreti sarı kırmzılı yönetimi düşündürüyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim sponsorlar aracılığıyla transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.

Falcao bombası!



Galatasaray, Falcao'yu kadrosuna katmayı çok istiyor. Önünde ise bazı engeller var. Bunlardan birisi yüksek kazancı. Monaco'nun bedelsiz göndermeye yanaşmasına rağmen ortaya çıkması muhtemel imza parası da cabası...



Menajer Jorge Mendes'in isteyeceği menajerlik ücretinin de maliyeti yükseltme ihtimali bulunuyor.





Kolombiyalı golcü için ortaya çıkan ve elinde yetki belgeleriyle kulübün kapısını çalan isimler de ayrı bir sıkıntı ancak devre arasında takıma maksimum katkı yapacak bir forvet transferi yapmak ve taraftarları coşturmak isteyen yönetim, adım adım bu engelleri aşıp Falcao'yu Galatasaray'a kazandırmayı hedefliyor.



Bu nedenle yoğun bir şekilde bu transfere sponsorluk yapabilecek şirketlerle görüşmeler yapılıyor.



Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edilen 32 yaşındaki oyuncunun da indirim yapması için bastırılıyor. Primlerle açığının kapanması planlanıyor. (Fotomaç)